Kampman wil ambtenaren Enschede verbinden aan initiatieven stad

ENSCHEDE – De ‘schone taak’ van de nieuwe wethouder Kampman van de PvdA in Enschede is, vindt hij zelf, om op het erf van Werk, Inkomen, Emancipatie, Arbeidsmarkt, Transformatie en Sociaal Domein de verbinding te maken tussen initiatieven in de stad en het werk van de ambtenaren. Hij heeft het in de Nieuwsbrief van de sociaaldemocraten over ‘een pittige opgave’ en zegt meer ‘leefwereld’ te willen en minder ‘systeemwereld’.

Kampman werd wethouder omdat de PvdA mocht toetreden tot het nieuwe college van burgemeester en wethouders nadat GroenLinks afhaakte. In vorige levens was Kampman manager bij Werkplein, deed hij ook landelijk klussen in de sfeer van participatie en weerbaarheid, en hij was enige jaren voorzitter van de ‘maatschappelijke sportvereniging’ Rietvogels.

Zijn streven als wethouder is, schrijft Kampman in de Nieuwsbrief, de Enschedese samenleving elke dag een beetje leuker te maken en respectvol met elkaar om te gaan. Hij heeft naar eigen zeggen al wel begrepen dat het financieel moeilijk wordt in Enschede. Maar: ‘De lobby naar het rijk voor meer geld blijven we voeren, zoals recent de aanvraag vanuit Enschede om compensatie te krijgen uit de landelijke ‘'stroppenpot'', die is onderweg naar Den Haag.’