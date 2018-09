Een-tweetje van fractie en wethouder CDA Dinkelland voor huizen

LATTROP/TILLIGTE – De raadsfractie van het CDA in de gemeente Dinkelland port de eigen wethouder Blokhuis op om tempo te betrachten bij het uitgeven van kavels voor woningbouw in met name de kleinere dorpen, waarbij de kleinere kernn Tilligte en Lattrop expliciet worden genoemd.

Het raadslid Van Bree der christendemocraten wil dinsdag van de wethouder horen hoe, wat en wanneer. Aangenomen wordt dat het een een-tweetje is en dat Blokhuis in het debat van dinsdag plannen voor woningbouw in de kleinere dorpen voor de draad komt, met name voor ouderen én jongeren. Dit haakt ook aan op de wensen van bijvoorbeeld voorzitter Haamberg van de Dorpsraad Tilligte die daarbij heeft gewezen over de dreiging van leegloop al ouderen en jongeren geen ‘passende’ woning kan worden aangeboden.

De provincie Overijssel zou willen meewerken aan de bouw van doelgroepwoningen om de leefbaarheid ten plattelande te bevorderen.