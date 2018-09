SP-politica verlaat raad Almelo vanwege droombaan bij de FNV

ALMELO – De ervaren SP-politica Van der Ven, jarenlang statenlid in Overijssel en sinds kort raaslid te Almelo verlaat de politieke arena om regiomedewerker te worden bij de vakbond FNV in de Regio Zuid-Oost, die Limburg, Brabant en Gelderland omvat. Ze noemt het haar ‘droombaan’. Haar opvolger in de gemeenteraad van Almelo is de ICT’er Teunis.

Van der Ven voelt in verband de noodzaak te stoppen met haar politieke werk. De droombaan’ diende zich in maart ‘onverwacht’ aan. ‘Vol passie kan ik me inzetten voor het verbeteren van de sector waar ik zo van hou. Dit heeft me echter ook doen ervaren dat er naast een passievolle baan en een druk gezin geen ruimte meer is voor een passievolle hobby. Dat is wat de politiek zestien jaar voor mij geweest is. Met spijt in mijn hart moet ik constateren dat ik momenteel tekortschiet als SP’er en als raadslid en zo doe ik mezelf ook te kort’, schrijft ze in een verklaring.

Haar opvolger Teunis geeft aan dat 'samen strijden tegen onrechtvaardigheid' zijn drijfveer is.