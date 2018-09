Overigens LIV

Het meisje en de vampier. Het zweemde vanavond naar een sprookje en het geurde naar horror. Het was een sprookjesachtige nachtmerrie die het meisje in aanraking had gebracht met een hartbonkende vorm van vraatzuchtig vampirisme.

Het meisje reed met haar grootmoeder in de auto over een straat waarlangs machtige bomen stonden. In één van die bomen hing, gedragen door knoestige takken, een pellet en daarop openbaarde zich de enge vampier. Het was slechts een duidelijk verklede man, die ondanks zijn zwarte outfit met mespunten, hoorns en masker, toch bekende trekken vertoonde, maar dat besef maakte de huiver niet minder, integendeel, want misschien kun je beter met een goedgemutste vampier te schaften hebben dan met een boosaardige bekende die met even bloeddorstige als bloedstollende bedoelingen de zenuwen dreigt te slopen van wie hem waarneemt.

Er gebeurde niets, in de nachtmerrie, maar dát er iets had kúnnen gebeuren als ze niet tijdig was ontwaakt, maakte de situatie er voor het meisje niet geruststellender op, maar een glas water en een kort gesprek gaven snel een veilig gevoel, merkte ik.