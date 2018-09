Mogelijk aardgasloze woningen in Sint Isidorushoeve (en het risico)

SINT ISIDORUSHOEVE/HAAKSBERGEN - Het is mogelijk bij een relatief bescheiden woningbouwproject is het kerkdorp Sint Isidorushoeve huizen op te trekken zonder aardgasaansluiting. Dat heeft wethouder Scholten van Haaksbergen, terug op het oude nest na een poos elders te hebben gewethouderd, hedenavond laten weten.

Scholten was gedurende drie jaar wethouder in Twenterand en zei in Noord-Twente te hebben gezien hoe huizen kunnen worden verwarmd met biogas dat wordt geproduceerd door veehouderijen en getransporteerd door netwerkbedrijf Cogas. Hij zinspeelde op de mogelijkheid dat ook in Sint Isidorushoeve te doen. Waarbij hij vermoedelijk doelde op het idee daar zo’n twaalf huizen te bouwen in een mix van koop- en huurwoningen aan de oostelijke kant van het dorp nabij de Beckummerweg, een plan van ontwikkelaar KwieK ID.

Scholten bracht dit hedenavond te berde toen over de energietransitie werd gesproken. Het raadslid Woortman waarschuwde voor het bouwen van huizen zonder leidingen, want naar zijn idee is er gerede kans dat op termijn door energie uit waterstof huizen kunnen worden verwarmd. Deze techniek die dit mogelijk maakt is volgens het liberale raadslid in aantocht en het zou forse kapitaalvernietiging zijn als te gelegener tijd op grootschalige wijze leidingen zouden moeten worden aangelegd die nu in de bouw kunnen worden meegenomen.