Hammer horeca-ondernemer Blekkenhorst wil voor CDA in Staten

NIJVERDAL - Niet alleen verjonging is het streven van het CDA Overijssel, ook ondernemerschap staat hoog in de banieren. Vanuit het brinkdorp Den Ham denkt kandidaat-statenlid Blekkenhorst daaraan te kunnen voldoen. De eigenaar van uitspanning De Zandstuve, tevens organisator (wijn)feesten en (haring)party's in de regio wil meer dwing en spirit in de provincie en wil zich daar als statenlid namen de provinciale christendemocratie voor inzetten.

'Allereerst moet het nog blijken of ik op de lijst kom en dan moeten er nog mensen stemmen, dus niets is op dit moment nog zeker', zegt hij aan vooravond van de samenstelling van de kandidatenlist van het CDA Overijssel. 'Niet altijd zijn ondernemers tevreden over de wijze waarop beleid wordt gemaakt of tot uitvoering wordt gebracht, terecht of onterecht. Dan kun je gaan klagen of je kunt je nek uitsteken om als ondernemer - vanuit de bron - je stem te laten horen.'

Om te vervolgen met een specifieke solliicitatie naar een verkiesbare plek: 'Ik ben jong, heb vanuit Gastvrij Twente en Gastvrij Overijssel het belang van een sterkte vrijetijdseconomie ingezien, ben leergierig en trots op onze provincie, dus ik dacht waarom niet.'