Hof van Twente bepleit bij Harbers versoepeling van Kinderpardon

GOOR - De gemeente Hof van Twente heeft zich gecommitteerd aan de petitie 'Kinderpardon gemeente Hof van Twente" die vorige maand tijdens de festiviteiten van 'Kleurrijk in de Hof' aan wethouder Van Zwanenburg werd aangeboden. In vervolg daarop zal staatssecretaris Harbers worden verzocht een versoepeling van het meewerkcriterium voor de groep kinderen die als minderjarigen een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Door het meewerkcriterium strikt te handhaven dreigen nu meer dan vierhonderdkinderen te worden uitgezet. Harbers is staatssecretaris van Justitie en Veiligheid namens de VVD.

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hof van Twente is van mening dat kinderen 'in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien waar zij kans hebben om zich te ontwikkelen'. Daar zou de voorgestane verruiming van het Kinderpardon bijhoren.

Juist vanochtend werd bekend dat de twee kinderen mogen worden uitgezet naar Armenië. De 37-jarige Armina ​Hambartsjumian werd vorig jaar zomer, na acht jaar in Nederland te hebben gewoond, zonder haar twee kinderen op het vliegtuig gezet naar Armenië. Haar kinderen Howick en Lily werden in een pleeggezin geplaatst in de buurt van Amersfoort, maar de rechter heeft nu besloten dat ze zo snel mogelijk terug moeten naar Armenië. De moeder woont nu in een flatje, zonder geld en werk; ze vindt dat haar in Nederland gewortelde kinderen, die momenteel in een pleeggezin verblijven, in Armenië geen toekomst hebben en er ook evenmin veilig zouden zijn.

Mark Harbers heeft bij RTL Nieuws laten weten: 'We bestuderen de uitspraak en bekijken hoe we de twee kinderen op een zo zorgvuldig mogelijke manier kunnen herenigen met hun moeder in Armenië.'