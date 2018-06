Spanning stijgt over koopzondag Vroomshoop; dubbeltje op z'n kant

VROOMSHOOP - Het gaat er nog om spannen of er in Vroomshoop een koopzondag komt. De coalitiepartijen GBT en ChristenUnie hebben in de onderhandelingen over een 'regeerakkoord' besloten er een 'vrije kwestie' van te maken. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wethouders niet met een voorstel komt. En derhalve is het aan (een partij in) de raad met een voorstel te komen, waarbij de kans groot is dat een experiment het met één stem verschil wordt aangenomen of afgeschoten.

Veel zal afhangen van het stemgedrag van GBT. Deze lokale partij heeft, na de mega-overwinning bij de verkiezingen in maart, de absolute meerderheid met twaalf van de 23 zetels. Van die twaalf zijn er tenminste twee tegen de koopzondag, zelfs als deze beperkt blijft tot Vroomshoop, waar de wens manifest is.

De raadsleden Beulakker en Engels van GBT zijn principieel tegen een koopzondag en dat geldt vermoedelijk (want niet geheel duidelijk) ook voor de nieuwbakken GBT'ers Laarman en Stolte. Ook de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie zullen tegenstemmen. Dat zijn twaalf tegenstemmen, want acht GBT'ers en de eenpitters PvdA/GroenLinks, VVD en PPV zullen vóór zijn, wat bij elkaar elf stemmen zijn.

Wat er nog kan gebeuren is dat raadsleden zich van stemming onthouden of dat Laarman geen probleem heeft met de koopzondag. Hij was voorheen raadslid van de ChristenUnie en in die partij wordt, blijkt elders in den lande, verschillend gedacht over het fenomeen koopzondag. Zo liet ChristenUnie-chef Smelt dit weekend desgevraagd weten dat hij geen hardliner is en pleit voor dorpsgebonden nuance. Dat zou ook voor wethouder Van Abbema van de ChristenUnie gelden. Niettemin verklaarde Smelt, zijn woorden zaterdag op Het Midden wegend: 'Ik word geacht tegen te stemmen.'