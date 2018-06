PvdA in Almelo wil klaarheid over achterstellling VMBO-geslaagden

ALMELO - De raadsfractie van de PvdA in Almelo vindt dat ook leerlingen die voor het VMBO zijn geslaagd moeten worden uitgenodigd voor de 'graduation party' waar nu alleen leerlingen van VWO en HAVO welkom zijn en een 'stadsbul' krijgen. De organisatie is in handen van de Stichting UitAlmelo.

Het raadslid Geerdink van de PvdA spreekt in vragen aan het college van burgemeester en wethouders over 'een prachtig initiatief, waar de geslaagden in het zonnetje worden gezet, genieten van een hapje en een drankje, en ook nog eens kans maken op een aanmoedigingsprijs, namelijk een IPad of een dinerbon). Ze wil wel van het college weten waaarom niet alle geslaagden welkom zijn, want VMBO-leerlingen die hun bul haalden buiten worden gesloten.

Geerdink memoreert dat de geslaagden worden onthaald op grond van bewezen ambitie, inzet en kwaliteit' die hebben geleid tot het behalen van het diploma HAVO/VWO. En dus wil ze weten of het college zich er bewust van is dat een VMBO-diploma kennelijk geen waarde heeft voor het stadsbestuur en de leefgemeenschap. Exlpiciet wil Geerdink weten wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat de geslaagden uit het VMBO alsnog de waardering krijgen die ze verdienen.