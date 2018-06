Van Agteren brengt in Enschede vaderoffer voor zoon Van den Berg

ENSCHEDE - Door af te zien van een derde termijn maakt BBE-wethouder Van Agteren de weg vrij voor het aantreden van fractieleider Van den Berg als wethouder en daardóór voor een nieuw college van burgemeester en wethouders in Enschede.

Van den Berg wil dolgraag wethouder worden en zei intern tot op heden dat op grond van de verkiezingsuitslag twee BBE-wethouders verdedigbaar zou zijn, daarmee voor zichzelf met een extra wethoudersstoel ruimte makend. BBE steeg bij de verkiezingen in maart van vijf naar zeven zetels in de gemeenteraad van Enschede, de overige beoogde coalitiepartners verloren of bleven gelijk.

Niettemin hebben D66, VVD, PvdA en ChristenUnie, net als de overige partijen in de raadszaal, laten weten, niks te voelen voor een uitbreiding van het aantal wethouders. Het zou onnodig zijn en daarbij juist in financieel zware tijden als de huidige voor Enschede begrotelijk. Wat voor reden was het vaderoffer ten faveure van de zoon te brengen.