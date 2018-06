Wierden en Passie willen nieuwbouw school in Esrand aan A1

WIERDEN - De plek waar een hotel van Van der Valk zou komen, aan de A35 in Wierden, is nu de voorkeurslocatie ten behoeve van de nieuwbouw voor de middelbare school De Passie voor evangelisch-bijbelgetrouw onderwijs in Wierden. De gemeente moet de grond dan aankopen en wil dat nog vóór de zomervakantie doen; bedragen worden in dit stadium nog niet genoemd.

Volgens bestuurder Toonen van De Passie is de zogenoemde Esrand 'een ideale plek voor onze school'. En: 'Wij zijn erg blij als nieuwbouw van onze school hier gerealiseerd kan worden.'

Ook de nieuwe wethouder Braamhaar is in een persbericht positief van de gemeente: Hij wijst erop dat er ruimte genoeg is voor de bouw van een school en bovendien 'voldoende mogelijkheden biedt voor andere voorzieningen, zoals een sportaccommodatie'.