Links Blok kapittelt christen-liberaal boekhoudkwartet in Almelo

ALMELO - Met lede ogen zegt Links Blok (PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo) in de gemeenteraad te zien hoe de nieuwe coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie in Almelo zich in haar coalitieakkoord als een christen-liberaal boekhoudkwartet ontpopt. Er komt veel geld uit de gemeentekas voor fysieke investeringen, zoals infrastructuur en gebouwen, waarvan de rekening zou moeten worden voldaan door de Almeloƫrs die zorg en welzijn nodig hebben, of uitzicht willen krijgen op een baan.

Er wordt, bijna elf miljoen bezuinigd op zorg en 3,3 miljoen op arbeidsparticipatie. Het akkoord is volgens Links Blok en eerder deze week ook door de niet meer in de raad vertegenwoordigde Minimapartij doorspekt van pragmatisme. 'Ambities vertalen zich nauwelijks in vergezichten als bestaanszekerheid voor een groot deel van de bevolking dat maar net, of niet, de eindjes aan elkaar kan knopen. Het sociaal domein waar de inwoners hun vangnet voor zekerheid van alledag uit moeten halen, wordt daarmee volgens de progressieve fracties, 'kwalitatief en kwantitatief afgewaardeerd door dit college.'

Er wordt gewezen op de proef met het twee uur gratis parkeren in de binnenstad, om het bezoek aan het stadscentrum te bevorderen, wat de gemeenschap zes ton per jaar kost: drie uit de gemeentekas van Almelo en drie uit het budget van Stadstoezicht. Tegenover dit 'paradepaardje' van de nieuwe coalitie staat volgens Links Blok, de Club van Vier over Rood, 'slechts een schamele anderhalf miljoen' om in een duurzame samenleving te investeren. 'Zo wordt er met geen woord gerept wordt over maatregelen tegen fijnstof of de invoering van milieuzones in de binnenstad. Dat hadden we juist wel willen lezen.'