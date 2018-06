Sint Jan houdt ruimte in Wierden, maar dan zonder zonnepanelen

WIERDEN/ENTER – Orbys BV, het ondernemingsvehikel van de investeerder Holterman, heeft het eerder aangekochte Sint Jansgebouw te Wierden laten slopen, niet alleen zoals eerst gedacht de aanbouw, maar ook het oorspronkelijke pand. Er komt een nieuw gebouw met een maatschappelijke functie met daarboven twee startersappartementen. Volgens wethouder Coes zal ook de muziekvereniging Sint Jan er weer onder de pannen komen.

Het plan van Holterman voorziet verder in de bouw van negen zogenoemde grondgebonden woningen die in één laag met kap worden gebouwd en vervolgens particulier verhuurd, bij een ‘informeel’ hofje. De drie hoekwoningen worden levensloopbestendig gebouwd (slaap- en badkamer op de begane grond) en alle woningen krijgen een traplift. De doelgroep bestaat voornamelijk uit starters en senioren, dan wel zorgbehoevende ouderen.

Twee bezwaarschriften tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn door het college ongegrond verklaard. De raadsfracties van ChristenUnie en PPW willen er nader over spreken, onder meer over de parkeerdruk, de horecafunctie en de mogelijkheid om aardgasloos te bouwen en zonnepanelen op de daken in het bestek te krijgen. Holterman voelt volgens de ambtelijk woordvoerder van de wethouder niet voor zonnepanelen omdat die niet zouden passen bij de ‘karakteristiek’ genoemde bouwwijze. Ook zou de gemeente geen ’breekijzer’ hebben dit af te dwingen.