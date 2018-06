Maathuis namens VVD wethouder in Almelo; collegekwartet rond

ALMELO - De raadsfractie van de VVD draagt het raadslid Maathuis voor als kandidaat-wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Het zittende raadslid en waarnemend raadsvoorzitter zal naar de inschatting der liberalen een 'kwalitatief hoogwaardige wethouder' zijn 'met gevoel voor de politieke dynamiek en een hart voor Almelo'.

Eerder al kandideerden CDA en ChristenUnie respectievelijk ex-raadslid Van Mierlo en zittend wethouder Langius. De lokale fractie vanLAS draagt zoals gisteren alhier reeds voorspeld ex-wethouder Van Rees van Haaksbergen en Losser voor als collegelid.

De 29-jarige Maathuis is een geboren en getogen Almeloƫr, studeerde aan de Universiteit Twente zowel bestuurs- als bedrijfskunde en werkt momenteel als programmamanager bij de gemeente Berkelland. Hij heet 'een politiek talent uit eigen stal' te zijn.

In de fractie was Maathuis de afgelopen periode in woord en gebaar de steunpilaar van politiek leider Pauwels die op zijn beurt het jonge raadslid zag uitgroeien tot 'een betrokken, zeer kundig en gedreven politicus met een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen'. Maathuis zelf blijft in een persbericht aan de oppervlakte en laat weten dat er de komende jaren 'kansen te benutten' zijn en 'grote opgaven die opgepakt moeten worden'.