Dwangsom Fuite Veal voor acht bouwwerken zonder vergunning

TUBBERGEN - Vanwege het verzoek om handhaving, dat advocaat Van Groningen namens bedrijven in de buurt en omwonenden van Fuite Veal indiende, heeft de gemeente Tubbergen vastgesteld dat zich op het terrein van het bedrijf vijf containers twee bedrijfsinstallaties staan en een kantoorunit, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning voor bouw is verleend. Voor het hebben van de acht bouwwerken zonder vergunning zijn het bedrijf nu lasten onder dwangsom opgelegd.

'In de gemeente Tubbergen werken we vanuit vertrouwen', heeft burgemeester Haverkamp in een persbericht optekenen. Ze laat daar op volgen: 'We gunnen onze ondernemers en inwoners de ruimte, maar wel binnen de wettelijke kaders. Houdt iemand zich niet aan de regels, dan wordt hij daarop aangesproken en als dat nodig is, wordt er gehandhaafd.'

In het geval van Fuite Veal moeten de acht bouwwerken voor november zijn verwijderd. Is dit niet het geval, dan moet Fuite Veal per bouwwerk vijfduizend euro betalen. Inmiddels heeft het bedrijf de benodigde vergunningen voor alle acht de bouwwerken aangevraagd. Of de vergunnigen er komen en zo ja waneer staat in de sterren geschreven. Eerder spanden omwonenenen al eeen rechtszaak aan tegen de Tubbergse kalverslachterij wegens stank en stort, maar de rechtbank achtte de aantijgingen niet bewezen. Dat ligt nu dus anders bij de klacht over illegale bouw.