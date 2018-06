Coalitieakkoord in Almelo, LAS en VVD nog op wethoudersjacht

ALMELO - De raadsfracties van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie bieden morgen in het stadhuis met zijn vier vlaggen formeel hun coalitieakkoord aan, ten overstaan van wat 'de verzamelde pers' heet te zijn. Daarbij zal politiek leider Zielman van het CDA, dat 26 stemmen meer vergaarde dan de VVD, een toelichting geven op het stedelijke 'regeerakkoord' voor de komende vier jaar.

Het akkoord werd trouwens afgelopen dinsdag al bereikt. De kandidaat-wethouders worden volgende volgende week maandag in een raadsvergadering over het coalitieakkoord gepresenteerd, waarna dinsdag hun benoeming plaatsvindt, ook in een vergadering van de gemeenteraad. Namens het CDA is het ex-raadslid Van Mierlo al naar voren geschoven. Bij de verkiezingen viel hij vanwege de voorkeursstemmenexplosie buiten de fractieboot, maar na het aan de kant schuiven van CDA-wethouder Ten Seldam werd hij door de chistendemocraten naar voren geschoven als wethouder. Nog een geluk dat hij afgelopen voorjar niet werd dekozen tot lid van de Tweede Kamer...

Namens de ChristenUnie blijft wethouder Langius zitten. Wie wethouder van de lokale bundelfractie LAS wordt moet blijken als alle belangstellendenden na een sollicitatieprocedure zijn gewikt en gewogen. Bij de VVD houdt men de kaken op elkaar, al zoemen er wel namen rond, waaronder die van ex-gedeputeerde (en ex-raadslid) Klaasen en statenlid/ondernemer Koolhaas. Als er voor nieuw en vers wordt gekozen maakt het aanstormende raadslid Maathuis, nu plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, gerede kans, met als outsider het nieuwe raadslid Bijenhof die die de portefeuilles Economie, Participatie en Onderwijs zouden passen als een jas. Wie het ook wordt, hij of zij presenteert zich na de benoeming meteen bij NielZ aan de achterban.