Hengelo worstelt met procedures bij vergunning voor 'evenementen'

HENGELO - Een aanvraag voor een evenement moet tegenwoordg, zeker na het truckdrama in Haaksbergen, degelijk en doorwrocht zijn, wat vaak tijdrovend is. De beoordeling kan volgens burgemeester Schelberg van Hengelo acht tot twaalf weken in beslag nemen. In de reactie worden onder meer geluidsniveau, milieunormen en veiligheidseisen betrokken. Schelberg antwoorde dit in reactie op vragen van het aanstormende VVD-raadslid Schoemaker.

Zij stelde vragen naar aanleiding van signalen uit de stad, waaronder een salsafeest in een horecazaak dat op last van de gemeente werd afgeblazen. Volgens de burgemeester ging de organiserende horecaondernemer door met de voorbereidingen ondanks het verbod omdat hij te laat was met de papierwinkel. Schelberg memoreerde dat organsaties als die van de Pinksterfeesten in Beckum, het Muziekfestivsl BAM in het Prins Bernhardplantsoen en Sensation in White in de binnenstad er wél jaarlijks in slagen tijdig alles rond te hebbben.

Schoemaker en in haar kielzog andere raadsleden der gemeente Hengelo lieten weten dat ze vooral op kleinere en vaak spontaan opgeborrelde stadsactiviteiten doelden. Een zangkoor dat op een straathoek ineens een concert wil geven en vergelijkbare initiatieven van culturele verenigingingen ter stede. Of het daarvoor niet voldoende was de 'brigadier van dienst' op de hoogte te stellen. Schelberg zei de portee te begrijpen, masr hechtte er ook aan te zeggen dat er geen brigadiers meer zijn ('en al helemaal niet van dienst') en dat overigens heden ten dage het aanvragen van een verguning geen zaak meer is van de politie, maar van de gemeente.