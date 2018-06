GBT garandeert Twenterand eeuwigdurende grafrust, zeker vier jaar

VRIEZENVEEN – Het grootste succes van de SGP is deze week gerealiseerd nadat de partij na vier jaar collegedeelname weer uit de coalitie in Twnterand is gezet, want de nieuwe coalitie van GBT en ChristenUnie regelt in de gemeente ‘eeuwigdurende grafrust’. wat een kroonjuweel van de SGP is. Dit betekent dat er geen graven meer worden geruimd.

In de afgelopen jaren maakte de SGP zich in de coalitie met CDA en ChristenUnie druk voor eeuwige rust in het graf, maar kwam het niet verder dan ‘onbepaalde tijd’, wat ruimte laat. In de nieuwe politieke werkelijkheid is de eeuwigdurende grafrust wel verzekerd. Dat heeft politiek leider Elzinga van GBT zijn confrater Jonker van de SGP deze week toegezegd, voor war het waard is, wan politiek is van de dag en in de toekomst kan een college van andere politieke pluimage er weer anders over oordelen. In die zin duurt eeuwig in de politiek vier jaar.

In elk geval zal er per referendum de komende vier jaar niks veranderen, want GBT is met zijn politieke meerderheid van twaalf van de 23 raadszetels tegenstander van lokale volksraadplegingen, ook niet over de duur van rust in het graf. GBT wil inzetten op het kernenbeleid, een bestuur dicht bij burgers en verwacht daarvan meer dan de PVV, de eenmanspartij die deze week bij monde van het raadslid Veltmeijer het referendum de ‘hoogste vorm van democratie’ noemde. Elzinga liet in zijn reactie weten dat GBT vooral in samenspraak met burgers beleid wil maken. En passant stelde Elzinga dat elk referendum zo'n vijfhonderdduizend euro kost.