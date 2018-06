Proef met verduurzaming van huizen Beverdamlaan te Almelo

ALMELO –Bij wijze van proef verduurzaamt de woningcorporatie zes huizen aan de Beverdamlaan te Almelo. Dit geschiedt door het aanbrengen van dubbel glas, muur-, vloer en dakisolatie benevens zonnepanelen en mechanische ventilatie.

De maatregelen moeten energiebesparing en meer wooncomfort opleveren. Met behulp van een meter kunnen ze via een app op de telefoon zien hoe het energieverbruik in het huis is. Deze meters zijn in ruim honderd woningen van Sint Joseph geplaatst. Ook in vijf van de zes woningen aan de Beverdamlaan zijn de meters geplaatst.

Gelijktijdig laat Sint Joseph onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Zo worden de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De badkamer wordt daarbij ook vergroot en voorzien van een toilet. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een huurverhoging waar de betreffende bewoners mee ingestemd hebben. Ze gaan ook servicekosten betalen voor de zonnepanelen. Op basis van de ervaringen neemt de corporatie een besluit of er toepassingen zijn voor het overige woningbezit. Voor de bouwvakantie dit jaar zijn de huizen aan de Beverdamlaan opgeleverd. Alle bewoners blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden overigens in hun woning wonen. Sint Joseph plaatst sanitaire units en zorgt voor elektrische kookplaten.