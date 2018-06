CDA en VVD willen miljoenen voor A35 van Nijverdal naar Zwolle

NIJVERDAL – De coalitiepartijen CDA en VVD in de Overijsselse coalitie willen topprioriteit voor de knelpunten in het tracé van de toekomstige A35 tussen Nijverdal en Zwolle. De autosnelweg ligt er tussen Enschede en Wierden en het volgende stuk van Wierden naar Nijverdal is op papier klaar. En daarna moet het in één mep en met een een sloot geld door, teneinde de economische en culturele centra Twente en Zwolle met elkaar te verbinden.

Er zijn in het beoogde tracé hier en daar nog wat knelpunten, onder meer bij Haarle (waar de gemeente Hellendoorn zich qua tunnels en bruggen momenteel over bekreunt), Mariënheem en Raalte. De politiek leiders Reesink en Courtz van CDA respectievelijk VVD willen er een flink deel van de beschikbare investeringsbedragen voor aanwenden.

Volgens gedeputeerde Van Hijum ligt er voor ‘Kansen in Overijssel’ 210 miljoen op de plank. Over driekwart jaar zijn er provinciale verkiezingen en met een financieel dichtgetimmerd plan voor de voltooiing van de A35 valt te pronken. Hoe de coalitiepartners ChristenUnie erover het asfalteren van het zogenoemde karrespoor tussen Enschede en Zwolle denken zal moeten blijken als over twee weken komt tot de vaststelling van de provinciale Perspectiefnota.

Geld is sowieso geen probleem in Overijssel, want Van Hijum wil los van die 210 miljoen zo’n 66 miljoen al dan niet geoormerkt reserveren en zo’n 63 miljoen voor injecties in bestaand beleid aanwenden. Hij maakt wel gewag van andere prioriteiten van het huidige college, van vitaal platteland tot bruisende binnensteden, van innovatie tot (energie)transitie en van digitalisering van de samenleving tot modernisering van het bestuur.