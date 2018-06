Raad van Wierden wil zondagopenstelling winkels gedogen

ENTER/WIERDEN - Met de drie stemmen van de ChristenUnie tegen heeft de gemeenteraad van Wierden hedenavond ingestemd met het gedogen van winkels die op zondagmiddag open zijn, tot er een lokaal beleidskader is voor bijvoorbeeld supermarkten en modehuizen, maar burgemeester Robben wil eerst de juridische implicaties bestuderen.

Een motie om te gedogen, ingediend door de kakelverse oppositiepartijen PPW en VVD, kreeg na wat strepen, schrappen en herschrijven, steun van de coalitiepartijen NEW en CDA. Alleen de fractie van de ChristenUnie stemde dus tegen. Overigens vroeg CU-fractieleider Van Dijk hoofdelijke stemming, dus per raadslid en niet per partij, mogelijk om het CDA op de proef te stellen, maar die zaten allle vijf op één lijn. Wel liet fractievoorzitter Getkate weten dat hij niet zo van het gedogen is, maar ja - al zei hij dat niet - de tijden zijn veranderd en de bakens verzet.

Namens het college van burgemeester en wethouders sprak burgemeester Robben over 'een politieke uitspraak' waarvan de implicaties moeten worden bestudeerd. Tot die tijd geldt het bestaande beleid en zal 'handhavend' worden opgetreden tegen zondagopenstelling.

Robben heeft blijkens de wijze waarop hij de eerste raadsvergadering na die van de benoeming der wethouders leidde trouwens gekozen voor een wel heel familiiair protocol. Hij geeft geen geachte afgevaardigden het woord, zelfs geen raadsleden, noemt geen hunner bij de achternaam, maar geeft het woord aan Roselien, Dirk, Cindy of Pietje. Of deze huiselijke omgangsvormen dé manier zijn om de burger bij het bestuur de betrekken of dat geen burger straks nog weet wie er namens welke fractie spreekt, daar kan de raad altijd nog een motie over aannemen.