Schoonmaker Reerink neemt in Hengelo de hovenier Pierik over

HENGELO - Het schoonmaakbedrijf Reerink in aan de Turbinestraat te Hengelo met 120 personeelsleden neemt het hoveniersbedrijf Leo Pierik over dat aan de Sloetsweg in Hengelo is gevestigd. 'Als schoonmaakbedrijf met 120 medewerkers, onderscheiden we ons in de regio door écht een totaalpakket aan te bieden. We reinigen en onderhouden bedrijfspanden zowel van binnen als van buiten. En wat ons betreft hoort daar ook aanleg en onderhoud van tuinen en parkeerplaatsen bij', zegt Reerink in een persbericht.

Reerink, de tweede generatie, gaat de bedrijfsnaam en de huisstijl aanpassen. De voornaam van zijn vader Adrie, die 47 jaar geleden het familiebedrijf begon, verdwijnt uit de bedrijfsnaam. Voortaan is het ‘Reerink schoonmaak & onderhoud’. De rode letters maken plaats voor een strak en fris blauw/groen beeldmerk. In het pand aan de Turbinestraat is naast kantoorruimte, werkplaats en materialenopslag ook een trainingsruimte.