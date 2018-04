Project in Reutum test met sensoren kwaliteit voedergewassen

REUTUM - Op een demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Reutum proberen melkveehouders diverse teeltmethoden uit. Ze kijken daarbij op een akkerbouwmatige manier naar de bodem en de teelt van voedergewassen. Het initiatief voor VKO is binnen Mineral Valley Twente genomen ter verbinding van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Er zijn deze week op het demoveld van eigenaar Poppink sensoren geplaatst onder de bouwvoor om data te verzamelen en nieuwe inzichten te verkrijgen op het gebied van een gezonde en vruchtbare bodem.

De verzamelde informatie wordt verzameld en geanalyseerd met het oogmerk bruikbare en praktische handvatten voor goed bodembeheer te verkrijgen. Poppink en studenten van Hogeschool Aeres te Dronten meten geregeld temperatuur, vochtigheid, geleidbaarheid en waterdruk. De sensoren hebben een draadloze verbinding met een ontvangststation die de informatie naar een internet platform stuurt. In principe kunnen de gegevens van uur tot uur afgelezen worden. Die data kunnen in combinatie met de verschillende teelt- en bemestingsvormen worden geanalyseerd. Zodoende komt informatie beschikbaar over het effect van teeltmaatregelen op de bodemkwaliteit.