Enschede en Twenterand met concreet plan voor een zonnepark

ENSCHEDE/VRIEZENVEEN – Het bedrijf Kronos Solar wil een zonnepark van vijftien hectare bezijden de A35 aanleggen, zuidwaarts van de Schukkinkweg en voor een klein deel grenzend aan de Aamsveenweg. Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een Zonnepark voor eigen rekening in de ooit voor industrie bestemde Oosterweilanden, richting de grens met Almelo.

De gemeente Enschede heeft de doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst te verhogen en aldus minder afhankelijk te worden van fossiele energie. In dat verband heeft (ondertussen demissionair) wethouder Eerenberg meermalen laten weten alle vormen van schone energie nodig te hebben om de ambities uit het (ondertussen verlopen) coalitieprogramma te kunnen waarmaken. Het plan van Kronos Solar zou daar volgens de gemeente in kunnen passen. In principe worden de aan te leggen panelen niet hoger dan twee meter en 28 centimeter. De plek zou voor maximaal een kwart eeuw worden geëxploiteerd als zonnepark. Kronos Solar laat weten op dit punt al overeenstemming te hebben met de grondeigenaar.

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Twenterand stelt de gemeenteraad voor dat de gemeente Twenterand zelf ontwikkelt en de aandelen derhalve in handen houdt. De lokale overhei laat het gebied zelf van zonnepanelen voorzien en neemt ook zelf de exploitatie ter hand. De opbrengsten zou naar een duurzaamheidsfonds moeten vloeien. Het college (ook in Twenterand uiteraard demissionair) stelt de raad voor ten behoeve van de financiering een lening tot maximaal elf miljoen aan te gaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten.