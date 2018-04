Brasserie anex restaurant Gasterij aan het Middenplein in Enter

ENTER - Aan het Middenplein TE eNTER zal een brasserie annex restaurant worden gevestigd. Het gaat om een onderkomen van een slordige tweehonderd vierkante meter en er is, per 1 juni, een huurcontract voor tien jaar afgesloten.



Brasserie/restaurant Gasterij, zoals de horecagelegenheid zal worden gedoopt moet een magneet worden voor het Middenplein als trefpunt des volks; een soort schoenlapperij Philippi, één groot en vooral gezellig praathuis, maar velen letterlijk en soms figuurlijk op de koffie kwamen, maar straks met exquise eten en drinken erbij.

Er is de afgelopen tijd nogal wat kritiek geuit op de gang der dingen met betrekking tot het Middenplein, een initiatief van de lokale ontwikkkelaars Homan en de gebroeders Roetgering van het bedrijf Coulisse. Recent haalde de gemeeenteraad de hekel nog over de stagnatie van de tweede fase van het Middenplein, temeer daar het gemeentebestuur een bedrag van 2,5 miljoen euro bijdroeg aan de totstandkomen van het zeker voor Enter, mear ook de gemeente Wierden een even ambiteus als prestigieus en derhalve prijzig project was.

meer volgt