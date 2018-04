Aanleg van wadi’s bij Drienerbeek in Hengelo raakt nu op stoom

HENGELO - De klus aan de Drienerbeek in Hengelo komt op stoom. Er worden zogeheten wadi's aangelegd. Daartoe worden muren gemetseld en schuttingen en vlonders geplaatst.

De werkzaamheden vorderen gestaag en zichtbaar. De aannemer is ondertussen toegekomen tot het aanleggen van de eerste wadi. De rijplaten worden weggehaald en de tijdelijke parkeerplekken komen te vervallen, maar er komt dus een wadi voor terug. De wadi's bij de Grundelhof vangen het hemelwater op van de omliggende flats via de regenpijp. Het water verzamelt zich in de laagliggende wadi zorgt er op die manier voor dat het regenwater niet in het riool stroomt. Het water wordt vervolgens via de wadi en de ondergrondse drainage afgevoerd naar de Drienerbeek. Zo wordt de kans op een riooloverstroming kleiner en stroomt het schone regenwater direct terug naar natuurlijke dreven in plaats van dat het zich vermengt met smerig rioolwater.

Onder de wadi's, in de grond, zitten ook zogenoemde infiltratiekoffers die ervoor zorgen dat het water altijd kan infiltreren en dat het om die reden niet te lang in de wadi blijft staan, mede om muggenoverlast te voorkómen. Een overstort of 'slok-op', zorgt ervoor dat een wadi nooit kan overstromen. ​De wadi's van de Grundelhof worden in opdracht van het waterschap Vechtstromen meegenomen in het beplantingsplan voor de beekoevers en zijn bedekt met gras.