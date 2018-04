Bouwplan in Marle panacee voor huizen, voetbalclub en buurthuis

MARLE/HELLENDOORN – De gemeente Hellendoorn ziet wel brood in een plan van Korfker Architecten, gevestigd in Emmeloord, met contacten in Marle, om in deze buurtschap twee woningen te bouwen aan de Leemkampweg in ruil voor de sloop van opstallen (woning en bijgebouwen) aan de Hammerweg. Het architecten heeft hiertoe namens de familie Willemsen een principeverzoek ingediend

De bouw van twee huizen aan de Leemkampweg dient twee belangen, te weten een ‘schoonmaak’ van de locatie aan de Hammerweg ook het oplossen van de parkeerproblematiek in Marle bij het sportcomplex/buurthuis De Leemkamp en het sportcomplex van de voetbalclub MVV '69. De beoogde locatie voor de woningen hebben heeft een agrarische bestemming zonder bouwblok.

De kwestie speelt al jaren, maar geraakte in een impasse tot het Emmeloorder architectenbureau met Marler connecties de blik verbreedde en de parkeerproblemen bij buurthuis en sportpark bij het bouwplan in het kader van de rood-voor-rood-regeling betrok. Uit onderzoek van de gemeente kwam naar voren dat een uitbreiding van de parkeercapaciteit met twintig tot dertig plekken ‘gewenst’ is en dat die grond ‘om niet’ aan de gemeente wordt overgedragen. Dit zorgde ervoor dat de boel in een stroomversnelling kwam.

Het college van burgemeester en wethouders legt het voorstel nu voor aan de (nieuwe) gemeenteraad. Dit voorstel gaat uit van medewerking dat het architectenbureau een concept-bestemmingsplan aanlevert waaruit blijkt dat de ontwikkeling niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, inclusief een landschapsinpassingsplan onderdeel.