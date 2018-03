VVD lost als grote winnaar Oldenzaal kleine winnaar GroenLinks af

OLDENZAAL - Als grote winnaar van de verkiezingen in Oldenzaal maakt de VVD kans op collegedeelname. Dat zou dan ten koste gaan van GroenLinks. De liberale partij van leidsman Visscher steeg van drie naar vijf zetels en GroenLinks van twee naar drie. Overigens is Werknemers Groepering behalve de grootste partij óók de grootste verliezer: van negen naar zeven zetels. Tegen de landelijke trend in dus fiks verlies voor De Oldenzaalse lokalen.

Niettemin is WG nog wel riant de toonaangevende fractie in de raadszaal. Bij het slagen van de onderhandelingen met VVD en CDA (ook vijf zetels) zou de uitkomst een hard gelag zijn voor GroenLinks, inzonderheid wethouder Molema. Ze trad vier jaar geleden aan, maar moet nu dus, als WG, VVD en CDA tot een akkoord komen, alweer wijken, ondanks de winst van één zetel voor haar partij. Wie namens de VVD wethouder in Oldenzaal wordt hangt mede van het collegeprogramma en van de verdeling der portefeuilles af. Vermoedelijk blijven de wethouders Christenhusz van WG en Renkema van het CDA nog een periode zitten.