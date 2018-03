Boumans onderzoekt wie in Twenterand met GBT gaat 'regeren'

VRIEZENVEEN - Het is burgemeester Boumans van Doetinchem geworden die in Twenterand zal onderzoeken welke partijen eventueel met GBT, dat vorige week de absolute meerderheid verwierf, willen en mogen samenwerken on toch een meerkleurige coalitie te vormen, inclusief college van burgemeester wethouders, dat op basis van een raadsprogramma gaat besturen.

Boumans is lid van de VVD, was statenlid én gedeputeerde der provincie Groningen, wethouder in Haren (opvolger van burgemeester Gerritsen die toen in zijn hinkstapsprong naar Almelo koos voor het burgemeesterschap van De Bilt. Boumans is nu burgemeester van Doetinchem en nam daarvoor waar in Ommen. Hij geniet als wielrenner faam als heerser van de Lemelerberg.

Volgens fractievoorzitter Paters van GBT is Boumans bovenal ‘een zeer ervaren bestuurder’. De leidsman van GBT zegt in een communiqué aan een raadsprogramma te hechten, waarin zoveel mogelijk partijen iets van hun gading vinden en zich daar derhalve in herkennen. Paters laat het sonderen in eerste instantie over aan Boumans en zal mogelijk zelf na de verkenningen het heft in handen nemen. Hij geldt in de partij als kandidaat-wethouder, wat ook geldt voor ex-wethouder Koster die vorige week weer voor GBT in de gemeenteraad van Twenterand is gekozen.

De informateur begint volgende week aan een eerste serie gesprekken met de fracties.