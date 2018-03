Walder op shovel voor grondwerk kinderboerderij Nijverdal

NIJVERDAL - Met het ploegen van twee voren op een lap grond aan de Derde Kampsweg te Nijverdal is een begin gemaakt met de totstandkoming van een kinderboerderij. De eerste werkzaamheden werden verricht door wethouder én doorploeger Walder. Tegen het plan bestaat massief verzet in de buurt, maar het huidige werk past in het bestemmingsplan.

Een aantal groepen leerlingen van het Agrarisch Onderwijs Centrum (afdeling loonwerk) is deze week bezig met het ploegen van een gedeelte van het terrein, na een instructie hun leraar Ruhof en van een voormalig Nederlands Kampioen Wedstrijdploegen.

Nadat de gemeenteraad in december in meerderheid akkoord ging met de plannen voor een 'duurzame en natuurlijke kinderboerderij' aan de Derde Kampsweg op een zichtlocatie aan de Wierdensestraat werd al geconstateerd dat een groot deel van de werkzaamheden binnen de huidige bestemming past en dus kan worden uitgevoerd.

De initiatiefnemende stichting heeft een huurovereenkomst met de gemeente Hellendoorn voor het gebruik van de grond getekend. De huidige bestemming van het terrein is namelijk agrarisch, gecombineerd met extensieve openluchtrecreatie. Dit betekent dat alle grondwerkzaamheden zoals het aanleggen van de vijver, de aanleg van de boomgaard, de moestuin, de aanleg van de natuurspeelplaats en paden en het plaatsen van een afrastering binnen de de huidige bestemming als de nieuwe bestemming kunnen worden uitgevoerd.