Consortium investeerders en hulporganisaties Enschede/Hengelo

ENSCHEDE/HENGELO - De gemeenten Enschede en Hengelo willen investerders charteren om concreet hulp te bieden aan jongvolwassenen die 'in een kwetsbare positie' verkeren. Na het vormen van een consortium van geldverstrekkers (maatschappelijke investeerders) worden nu maatschappelijke organisaties en instellingen uitgedaagd samen te gaan werken.

De doelstelling is dat van medio dit jaar tot eind 2021 zeventig jongvolwassenen 'op een nieuwe manier passende ondersteuning' krijgen. Het kan bij jongeren om (een mix van) problemen gaan, waaronder oplopende schulden, vroegtijdige schoolverlating, een onveilige gezinssituatie, criminaliteit en één of meer zorgvragen. Zodra er sprake is van negatieve tendensen op meerdere leefgebieden ontstaat een neerwaartse spiraal die met de huidige wijze van ondersteuning vaak niet kan worden doorbroken, zodat 'innovatieve initiatieven vanuit de stad' nodig zijn.

Behalve de steden Enschede en Hengelo hebben Amsterdam, Eindhoven, Leiden en Utrecht plus Deloitte Accountants en Adviseurs en het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief genomen tot een andere, integrale aanpak: de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen.

Omdat de gemeenten vooraf hebben berekend welk bedrag zij per bewezen effect bereid zijn uit te betalen aan de investeerders bepaalt een objectieve instantie hoe succesvol het consortium in de praktijk is. En dus hoeveel de gemeente aan de investeerders uitbetaalt. Voorop staat dat jongvolwassenen na een vastgestelde tijd wél zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen. Als de interventie slaagt heeft dat een positief effect op de samenleving, is het een succes van deelnemende maatschappelijke organisaties en levert het rendement op voor de investeerders. Daarnaast zou deze aanpak tot minder zorgkosten voor de gemeenten moeten leiden. De ervaringen kunnen van pas komen bij toekomstige inkooptrajecten in het sociaal domein.