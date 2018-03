Nog ruim twaalf miljoen vierkante met asbestdaken in Overijsse

GOOR - Er ligt in Overijssel ligt nog ruim twaalf miljoen vierkante meter asbest op de daken. Dat meldt de provincie Overijssel op basis van een inventarisatie in samenwerking met de Overijsselse gemeenten.

De inventarisatie is uitgevoerd als onderdeel van het plan van aanpak asbestdaken van de provincie. Doel was om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke opgave, en om te bepalen waar de focus in de aanpak moet liggen. Tot nu toe waren er alleen schattingen van het aantal asbestdaken in Overijssel.

De inventarisatie leert dat het overgrote deel, zo’n tien miljoen vierkante meter, zich in het landelijke gebied bevindt. In steden ligt een slordige anderhalf miljoen vierkante meter, vooral op kleinere daken, en op bedrijfsdaken in het stedelijk gebied nog circa een halve hectare. Het zou gaan om ruim 61.000 panden, waarvan dertigduizend ten plattelande, ook dertigduizend in de steden en duizend op bedrijventerreinen.

Volgens gedeputeeerde Traag biedt het op korte termijn vervangen van een asbestdak voordelen. Ze laat in een persberich weten dat er nu nog rijkssubsidie beschikbaar is voor het laten verwijderen van een asbestdak. Ook financieel en fiscaal kan het volgens haar aantrekkelijk zijn om nu na te denken over dakvervanging. Richting het jaar 2024 neemt de vraag naar en prijs van sanering naar verwachting toe.