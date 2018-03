CDA en VVD in Almelo schuiven elk een verkennner naar het front

ALMELO - Aan burgemeester Meijer van Zwolle en voormalig waarnemend burgemeester Esmeijer van Apeldoorn, die ook gedeputeerde was in Gelderland, is in Almelo de taak toevertrouwd 'verkennende gesprekken' te voeren over een nieuwe coalitie in de gemeente Almelo. Hiertoe hebben de politiek leiders Zielman van het CDA en Pauwels van de VVD besloten. De informateurs zullen met alle in de raad vertegenwoordigde partijen spreken.

Formeel vergaarde het CDA in Almelo vorige week de meeste stemmen, 26 meer dan de VVD, wat dermate gering is (beide partijen hebben zes zetels in de nieuwe gemeenteraad) dat Zielman zijn confrater Pauwels een rol gunde. 'Het verschil in aantal stemmen is zo klein, dat we het naar de kiezers toe gepast vinden samen dit proces in te gaan’, licht Zielman de keuze in een persbericht toe. Pauwels laat in dat bericht weten weten 'zeer tevreden te zijn met deze gezamenlijke aanpak'.

De gesprekken vinden vanaf volgende week maandag plaats, temeer daar er deze week raadsbijeekomsten zijn voor vertrekkende en nieuwe raadsleden.