Boomkamp aan de slag als informateur 'breed college' Hengelo

HENGELO - De grootste partij ProHengelo heeft voormalig bestuursvoorzitter Boomkamp van de Saxion Hogeschool bereid gevonden informateur te worden om de mogelijkheden van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Hengelo in kaart te brengen. ProHengelo opteert voor 'een brede en stabiele coalitie van vier of vijf partijen'. Vanmiddag hebben de elf partijen die zitting nemen in de Hengelose gemeenteraad onder leiding van burgemeester Schelberg de gedachten laten gaan over uitgangspunten, processen en chemielijnen.

ProHengelo behaalde vorige week bij de verkiezingen de meeste stemmen en zes zetels, wat ten opzichte van vier jaar geleden één zetel verlies is, terwijl de VVD met ook zes zetels juist vijftig procent steeg. De nieuwe aanvoerder Van Wakeren van ProHengelo, die de gestopte oprichter en leidsman Knegt als boegbeeld en Kop van Jut opvolgt, zegt in een persbericht blij te zijn met het brede draagvlak voor informateur Boomkamp en het uitgangspunt dat het nieuwe college brede steun in de raad krijgt en voldoende daadkrachtig kan zijn.

Pro Hengelo, dat zijn oorsprong heeft in de PvdA, gat voor het eerst 'regeringsverantwoordelijkheid' nemen, en kan een middenpositie innemen tussen de VVD op rechts en de SP (voorheen de grootste fractie met zeven zetels waarvan er nog vijf over zijn) op links Voor een meerderheid liggen D66 en Burgerbelangen met elk drie zetels het meest voor de hand.