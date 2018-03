Schoolgebouw van Touwladder blijft staan; gemeente wil ideeën

WIERDEN - De gemeente Wierden wil het markante gebouw van de openbare school De Touwladder behoeden voor de afbraak en deswege een nieuwe bestemming geven. De gedachten van het college en wethouders denkt aan maatschappelijke doeleinden en wil de bevolking betrekken bij de keuze voor een nieuwe functie. De schoolfunctie verdwijnt wegens te weinig leerlingen.

Net als onlangs in Almelo met een leegstaande school gebeurde, De Heemde aan de Henriëtte Roland Holstlaan, houdt de gemeente Wierden een bijeenkomst voor belangstellenden om ideeën te inventariseren. De inloopavond vindt donderdag 5 april plaats. 'Een aantal organisaties heeft aan ons laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in De Touwladder', zegt wethouder Span in een persbericht, 'maar we willen ook anderen de kans bieden om zich te melden.'