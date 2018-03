Scholten vertrekt per direct als wethouder in Twenterand

VRIEZENVEEN/HAAKSBERGEN - Hij was een kleine drie jaar wethouder van de gemeente Twenterand, maar vandaag diende CDA-wethouder Scholten zijn ontslag in. Hij werd vorige week gekozen als raadslid van zijn woongemeente Haaksbergen.

Niet alleen is het raadslidmaatschap in gemeente A onverenigbaar met het wethouderschap in gemeente B, ook was het uitgesloten dat hij terug zou keren als wethouder in Twenterand. Ten eerste omdat het nog maar de vraag is of de 'eeuwige' coalitiepartij CDA opnieuw een wethouder mag leveren, laat staan twee, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk.

meer volgt