Extra geld voor de gemeenten met zorgen in hun 'sociaal domein'

ENSCHEDE – Bij het opstellen van nieuwe raads- en/of collegeprogramma’s kunnen politieke partijen rekening houden met extra geld voor wat het sociaal domein is gaan heten. Er komt honderd miljoen extra beschikbaar van rijkswege. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten sloten daarover een akkoord. Het sociaal domein omvat onder meer participatie, arbeid, zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Er is vastgelegd dat gemeenten die worden geconfronteerd met een stapeling van tekorten in het sociaal domein een beroep kunnen doen bij een nationale pot waaraan de rijksoverheid dus honderd miljoen bijdraagt en het gemeentefond een zelfde bedrag, wat derhalve een lekkernij uit eigen koektrommel is.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet het oplossen van de financiële problemen die de vorige kabinetsperiode zijn ontstaan in het sociaal domein van essentieel belang voor het wedervaren der gemeenten in de nieuwe raadsperiode. De rijksoverheid meent dat gemeentelijke/regionale samenwerking een belangrijke impuls kan geven aan de gezondmaking van het sociaal domein, waarbij elke gemeenteraad bevoegd blijft te beslissen over de inzet der toegemeten financiële middelen.