Ook in Hof van Twente vragen over minder busritten Almelo-Neede

DELDEN/HAAKSBERGEN – De afname van het aantal busritten op het traject tussen Neede en Almelo via Haaksbergen en Delden verontrust de gemeenten Berkelland, Haaksbergen en Hof van Twente. Het openbaarvervoerbedrijf Keolis, voorheen Syntus, heeft aangekondigd dat het aantal ritten op de route van buslijn 66 sterk te verminderen.

Dit betekent opnieuw verminderding van het openbaar vervoer in Midden-Twente. De directe verbinding tussen Delden, Hengevelde en Bentelo met Almelo vermindert, wat ten koste gaat van de bereikbaarheid van het ziekenhuis Twenteborg in Almelo (onderdeel Ziekenhuis Groep Twente) en de scholen voor AOC Oost en ROC van Twente Hengevelde en Bentelo zijn getroffen.

De (huidige) oppositie in de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de vermindering van het aantal ritten definitief is en of er als dat zo is alternatieven worden aangeboden. Ook zou in den brede moeten worden gesproken over de lokale en regionale vervoersvisie der gemeente Hof van Twente.

Eerder kwam de vermindering van het aantal busritten op de route Almelo-Neede via Hof van Twente aan de orde in de gemeenteraad van Almelo, waar wethouder Ten Seldam vaststelde dat het eerstens vooral om het vervallen van ritten in de daluren gaat en tweedens een directe verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel is.