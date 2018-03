Willeme opnieuw formateur in Losser; dans om wethouderszetel

LOSSER – Voormalig burgemeester Willeme van Deekamp/Dinkelland is opnieuw aangezocht als informateur/verkenner om in Losser de mogelijkheden in kaart te brengen voor nieuwe wethouders naast de ook nog kersverse burgemeester Kroon. Vier jaar geleden verrichtte hij deze klus ook al, met een een driepartijencollege ten gevolge, waar voor Burgerforum (zeven zetels), CDA (zes zetels en D66 (drie zetels) wethouders leverden.

De fracties van Burgerforum en CDA zijn in Losser veruit de grootste, nu met met beide zeven zetels en ze verschillen zelfs in stemmenaantal weinig, namelijk 24. Beide partijen zullen een wethouder leveren, maar de terugkeer van D66 in het college ligt gezien het forse verlies (van drie zetels naar één) niet echt voor de hand en bovendien was wethouder Wildschut van D66 weinig zicht- en hoorbaar,l in het gemeentehuis en daarbuiten.

Een optie die rondzingt is om het de komende vier jaar in Losser met twee en halve wethouder te doen, wat twee voordelen heeft: ten eerste is het een besparing en ten tweede kan CDA-wethouder Hassink dan met eventueel blijven. Hij zou zijn lange bestuurlijke carrière (Hassink was eerder wethouder in Enschede) weliswaar beëindigen, ook vanwege zijn leeftijd, maar halftime wil hij wellicht nog wel een periode mee. Naast hem zouden Burgerforum en CDA een fulltimer kunnen kandideren. De vraag voor leidsvrouw Ter Haar van Burgerforum is of deze partij doorgaat met wethouder Van Rees (die eerder wethouderde in Haaksbergen) of een lokale kandidaat op het oog heeft, CDA-leidsvrouw Visschedijk moet sowieso een nieuwe wethouder presenteren doordat Hassink zeker niet fulltime aanblijft. Komt er een derde fulltime-wethouder, dan ligt de VVD, in grootte de derde fractie met drie zetels, het meest voor de hand.