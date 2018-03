GBT wil in een nieuwe coalitie Twenrand zembaddossier afsluiten

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP – De nieuwe gemeenteraad zal zeker weer over het zwembaddossier komen te spreken en partijleider Paters van GBT, de partij die met twaalf raadszetels van de kiezers de absolute meerderheid in de raadszaal heeft, houdt alle opties open. Hij wil dat de nieuwe coalitie, die onder zijn leiding zal worden gesmeed, doet wat achtereenvolgende coalities in dik tien jaar niet lukte, namelijk een besluit nemen.

Op voorhand liet Paters in de talkshow 'Politieke Stem op Delta FM' weten dat hij in weerwil van het plan een overdekt zwembad in Vriezenveen-Noord te bouwen ook alternatieven nog eens wil wegen. In dat verband rept hij over een opknapbeurt annex modernisering van het huidige zwembad De Stamper in Vriezenveen-Zuid en ook over de al eerder aangedragen optie om bij het openluchtzwembad De Zandstuve een overdekt zwembad te bouwen.

meer volgt