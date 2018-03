BBE de grootste partij van Enschede, D66 moet stevig inleveren

ENSCHEDE - Op basis van een tussentijdse rapportage wordt de lokale partij BBE ruim de grootste partij van Enschede. D66 was vier jaar geleden de absolute winnaar en groootsteen kan zich nu hooguit de grootste van het liberaal-vooruitstrevende kamp noemen. Beide partijen maken nu deel uit van het vierpartijencollege, met CDA en ChristenUnie.

In de woorden van fractieleider en lijsttrekker Van den Berg is de overwinning van BBE 'bizar' en in zijn eerste reactie schreef hij dit voor de NOS-televisie toe aan het 'geloof in verbinding'. Op basis van het nemen van verantwooordelijkheid kreeg BBE volgens hem de kiezerrgunst. Zijn collega-lijsttrekker Eerenberg van D66 zei dat hij baalt van het verlies, maar blij is de grooste progressieve partij te blijven. Het ligt voor de hand dat, als beide partijen weer aan en coalitie meedoen, BBE met wethouder Van Agteren. dien dan aan zijn derde termijn begint, de locoburgemeester claimt, wat het verlies van D66 voor Eerenberg alleen maar zuurder maakt.

De nieuwe partijen PVV en DENK zouden in Enschede drie respectievelijk twee zetels halen.