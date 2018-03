Drieeenheidskerk in Oldenzaal wacht lokaal-monumentale status

OLDENZAAL - Het gemeentebestuur van Oldenzaal wil de Drieeenheidskerk omarmen als gemeentelijk monument. Dit gebeurt mede op verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap. Verder vinden zowel Het Oversticht (provinciaal) als de Monumentenraad (lokaal) dat het kerkgebouw grote monumentale waarde heeft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft reeds eerder besloten een procedure tot aanwijzing aan te houden totdat aanwijzingscriteria voor gemeentelijke monumenten zijn vastgesteld. Dat is vorig jaar gebeurd. Het college besluit in lijn daarmede nu formeel de adviezen te volgen en het voornemen kenbaar te maken de kerk aan de noordkant van Oldenzaal aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Daarnaast heeft het college besloten om de restauratie van de toren van de al monumentale Plechelmuskerk toe te vertrouwen aan het aannemersbedrijf Wesselink en daartoe een bedrag van 268.838,85 beschikbaar te stellen. De restauratiekosten werden geraamd op zo'n 190.000 euro. Voor de klus is een subsidie verkregen van 88.352,00 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na de aanbesteding bleek trouwens dat de restauratiekosten aan de Plechelmustoren circa 85.000 hoger uitvallen dan geraamd. De verschillen zitten hem met name in de inschatting van de uren voor voegwerk en timmerwerk en een groot verschil in bereikbaarheidskosten (kraan, hoogwerker en steiger). Bovendien stijgen volgens burgemeester en wethoudersde tarieven door een hoge druk op de arbeidsmarkt.