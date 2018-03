Onderzoek naar bus van Almelo naar Wierden via Aalderinkshoek

ALMELO - De vervoersmaatschappij Keolis komt binnen enkele weken met een concreet voorstel om onderzoek te doen naar het via de Aalderinkshoek laten rijden van de bussen tussen Almelo en Wierden. De provincie Overijssel is hier nauw bij betrokken. Dit laat het college van burgemeeester en wethouders weten in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

Het idee van het raadslid Van Heek, die overigens geen tweede termijn ambieert, lijkt nu een serieuze kans te maken. De suggestie werd gedaan naar aanleiding van problemen met de klantvriendelijkheid en de punctualiteit van de (buurt)bus tussen de wijk Aalderinkshoek en de binnenstad van Almelo. Na een verkeerskundige aanpassing, een busbaan naast een stuk fietspad van de Wierdensestraat naar de Mozartlaan, worden twee vliegen in één klap geslagen: meer passagiers voor buslijn 95 (voorheen 80) en een adequate verbinding van stad en wijk.

Het college van burgemeester en wethouders kondigt aan het onderzoeksvoorstel van Keolis ter kennis brengen van de gemeenteraad, inclusief een dekkingsvoorstel voor de aan de gemeente toe te rekenen kosten. Naar verwacht zal ook de provincie Overijssel, verantwoordelijk voor de buslijnen in de provincie, een financiële bijdrage worden gevraagd. Daar gaat in het provinciehuis te Zwolle gedeputeerde Boerman over, van de ChristenUnie in Overijssel.