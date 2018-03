Lijsttrekker van de VVD in Almelo sluit college met de PVV niet uit

ALMELO – De fractie van de VVD is bereid met alle andere partijen in de gemeenteraad samen te werken en een college van burgemeester en wethouders te vormen. Dat heeft lijsttrekker Pauwels vanavond desgevraagd laten weten in een verkiezingsdebat. ‘Wij sluiten niemand uit’, aldus Pauwels. Ook de voormannen Stork van LAS en Gerritsen van Democraten.Nu lieten ruimte voor collegedeelname van de PVV, die dan wel twee verkiezingsitems zal moeten laten vallen, te weten sluiting van de moskee en van het asielzoekerscentrum.

Op dat punt wierp lijsttrekker Stötteler van de PVV geen barricades op, want hij zei met alle partijen te willen praten over samenwerking.

Stötteler noemde het sociaal domein (met participatie, werkgelegenheid en zorg) voor de PVV net zo belangrijk als de sluiting van moskee en asielzoekerscentrum. De huidige collegepartijen CDA, ChristenUnie en SP sluiten de PVV wel uit als coalitiepartner, net als de meeste andere partijen, waaronder D66 en PvdA, die aanvankelijk aan het huidige college deelnamen, maar daar om uiteenlopende redenen uitvielen.

Pauwels herhaalde dat de VVD mikt op zeven zetels in de nieuwe gemeenteraad (de partij reikte vier jaar geleden tot drie) en op deelname aan het college (tot 2014 had de partij twee wethouders). De onderhandelingen zullen moeilijk worden omdat de VVD, bleek vanavond nogmaals, geen cent wil uittrekken voor het sociaal domein. De gemeente Almelo moet het naar de mening van Pauwels doen met de rijksbijdrage, maar legt er nu vijf miljoen per jaar op toe.