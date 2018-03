Enschede krijgt tweederde vergoed van kosten AZC dat er niet kwam

ENSCHEDE – De gemeente Enschede krijgt circa zestig procent vergoed van de kosten die werden gemaakt voor een Asielzoekerscentrum (AZC) in het Eschmarkerveld dat er nooit kwam. De gemeente gaf aan de voorbereiding circa een miljoen uit en krijgt van rijkswege circa vier ton van de gemaakte kosten vergoed.

Bijna twee jaar bereidde het gemeentebestuur de komst van een centrum voor de huisvesting van zeshonderd asielzoekerscentrum voor. Er werd veel geld gebruikt voor overlegroepen en inspraaktrajecten, ook omdat er sprake was van geharnast protest, in en buiten Enschede. Uiteindelijk blies het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de bouw af vanwege de afnemende aantallen mensen die asiel vroegen in Nederland.