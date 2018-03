PvdA Enschede wrijft CDA 'grootste draaikonterij van vier jaar' aan

ENSCHEDE - De fractie van het CDA in Enschede heeft zich afgelopen week volgens de PvdA-fractie aan 'het grootse staaltje van draaikonterij in de afgelopen vier jaar'bezondigd. Dat stelt woordvoerder Kampman in een terugblik op het debat over de herbestemming van de Luchthaven Twente.

Bij penne van het raadslid Ten Vergert was het CDA mede-indiener van een aantal amendementen van PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders om een aantal aanpassingen van het conceptbestemmingsplan gedaan te krijgen. D66 tekende niet mee, maar had er wel oren naar. Ten Vergert van coalitiepartij CDA bruuskeerde met zijn openlijke steun aan oppositiepartijen met name de VVD en na een schorsing was hij als bij toverslag weer in het coalitiekamp teruggekeerd.

Kampman maakt er in een pittig getoonzette terugblik gehakt van: 'Wat volgde was een staaltje van juridische bangmakerij ten aanzien van de alle mogelijke gevolgen die er zouden zijn kunnen ontstaan als het bestemmingsplan niet aangenomen zou worden zoals het voorlag. Terwijl er bij de vaststelling van de kaders ons, op navraag toen, nadrukkelijk werd voorgespiegeld dat we als raad nu nog alle vrijheid zouden hebben om te beslissen. Na een korte onderbreking en een bordje pasta veranderde het gemoed aan onze kant in een snel tempo. Het CDA had toch maar besloten, ondanks dat ze de amendementen mede ingediend hadden, niet meer voor de amendementen te gaan.(...) De coalitie had de rijen gesloten en het bestemmingsplan kon er doorheen gejast worden.'

De manier van doen bij het CDA was volgens Kampman 'een klap in het gezicht van vele belangenorganisaties en vooral ook het dorp Lonneker'. Verder zou de 'uiteindelijk zeer rustige houding van D66' naar de mening van de PvdA-woordvoerder 'meer dan opgevallen' zijn.