Bouw 23 woningen op plek afgebroken huishoudschool in Oldenzaal

OLDENZAAL – Er zullen op de grond van de afgebroken huishoudschool in het centrum van Oldenzaal 23 koopwoningen verrijzen. Namens het gemeentebestuur zette wethouder Renkema van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vanochtend vanochtend haar handtekening.

De bouw van de zogedoopte Hof van Eden geschiedt door de Almelose projectontwikkelaar Hegeman. Het gaat om rijwoningen die deels in twee en deels in drie lagen worden gebouwd op het terrein tussen de Gasthuisstraat, de Pastoriestraat en de Zuidwal. Met dit plan verwijdert de gemeente Oldenzaal volgens Renkema een ‘rotte kies’ in het historische stadscentrum.

Met de bouw van de drie woonblokken wordt de laatste fase van het bestemmingsplan Ganzenmarkt gerealiseerd. Aan de binnenzijde van het plangebied komt een openbaar groengebied met parkeerruimte. Het bouwplan kan met toepassing van enkele ontheffingen tot stand worden gebracht binnen het geldende bestemmingsplan 'Binnenstad' en die de hieraan verbonden beeldkwaliteitscriteria. De verkoop begint naar verwachting tegen de zomer.