Appartementen op plek Lokanta aan Grotestraat-Noord Almelo

ALMELO – Er zullen twaalf tot mogelijk veertien stadsappartementen verrijzen ter invulling van het 'gat' in de Grotestraat-Noord, waar ooit het gebouw Lokanta stond, uiteindelijk een Turks sociaal-cultureel centrum. Na de sloop jaren geleden zijn diverse plannen ontwikkeld, maar het ene na het andere sneefde.

Het is al jaren een open plek, met tijdelijke invulling van kunsthof en speeltuin, maar nu komt er dan toch nieuwbouw. Opdrachtgever is USHI Kenniscentrum Bouwen te Enschede en architect Alexander Gathier komt ook uit Enschede. Voor de bouw van het complex is aannemersbedrijf Scholte op Reimer te Albergen geselecteerd.

De gemeente Almelo is via binnenstadwethouder Van Wijk nauw betrokken bij de bouw in het project. Het is een cruciale plek in het noordelijke deel van de binnenstad, want onderdeel van een winkelstraat die deels een woonfunctie moet (her)krijgen en verder bovendien is de bouwplek Kerkplein en Grote Kerk een overloop van Grotestraat-Noord naar Het Kolkje en vice versa. Het gaat om een historische plek in de stad, op de scheidslijn van wereldlijke en adellijke macht waar Almelo ontstond, twee kanten van dezelfde medaille, vanaf e middeleeuwen broedstoof van stadsontwikkeling tussen Ulk en de Götte, van het Schalderoi en de Hagenhook.