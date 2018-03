Gewezen wethouder wil integriteitsonderzoek naar drie raadsleden

HAAKSBERGEN – Voormalig wethouder Van Vlaanderen van de gemeente Haaksbergen vraagt de gemeenteraad een onderzoek in te stellen naar de integriteit van de raadsleden Ten Voorde van het CDA, Briggeman van de VVD en Oude Groen van GGH, zeker als ze volgende week voor een nieuwe termijn worden gekozen. Het drietal zou namelijk ten overstaan van de Rekenkamercommissie hebben verklaard juist te hebben getwijfeld aan de politieke zuiverheid van Van Vlaanderen die in de bijna verstreken raadsperiode twee en half jaar wethouder is geweest, maar eind 2016 na de nodige commotie, ook in zijn eigen Leefbaar Haaksbergen, van het toneel verdween.

Van Vlaanderen ziet dit als een grontale aanval in een onderzoek van de Rekenkamercommissie die de integriteit hoog in de banieren heeft staan. De ex-wethouder voel zich in eer en goede naam aangeteast en zegt dat (waarnemend) burgemeester Kok hem in een gesprek heeft laten weten dat er geen aanwijzingen zijn aan de integriteit van Van Vlaanderen te twijfelen.

De reden van de klacht van de gewezen wethouder is naar hij zelf meldt ‘de totaal ongegronde aantijgingen van drie raadsleden die vier jaar lang inhoudelijk hebben gedisfunctioneerd en zwaar gefrustreerd zijn dat het mij als wethouder in december 2016 is gelukt na 38 jaar een realiseerbaar plan voor de Markt in Haakbergen door de raad te krijgen.’ Om er aan toe te voegen: ‘En dat ook nog tegen minimale kosten, daar waar de fracties van deze heren plusminus acht miljoen verspilden tussen 2000 en 2011, zonder maar één concreet contract getekend te krijgen.’

