Nijwa licht optie anderhalve hectare voor bouw tankstation aan A1

BORNE/HENGELO - Met de aankoop van een perceel met een omvang van 1,4 hectare en de bouw van een tankstation, breidt de Volvo Trucks- en Renault Bedrijfswagendealer Nijwa de service- en bedrijfsactiviteiten op het bedrijvenpark Westermaat De Veldkamp in de oksel van de A1 en A35 uit.

In het bestaande pand, dat Nijwa twee en half jaar geleden in gebruik nam, worden nieuwe en gebruikte trucks en bedrijfswagens verkocht en vindt keuring, verhuur en traileronderhoud plaats. Met de aankoop van de naastgelegen grond, waarop in 2015 al een optie werd genomen, en de verrijzenis van een ‘ultramodern’ tankstation, beidt het concern zijn service- en bedrijfsactiviteiten uit .

De bouw van het tankstation, dat zal voorzien in alternatieve brandstoffen, wordt 'een unieke kans' genoemd voor zowel Nijwa Groep als voor de gemeenten Borne en Hengelo, want zou bijdragen aan een duurzamere samenleving en de groeiende vraag van transportbedrijven naar schonere brandstoffen. 'We zijn blij dat we dat op een plek als deze kunnen doen', aldus directeur Schiphorst.

De officiële aktepassering grijpt vrijdag plaats in het pand in aanwezigheid van de wetouders Kotteman van Borne en Ten Heuw van Hengelo. Eind vorig jaar tekenden ook Hoffmann Quality Tools en Jonkman Coating voor nieuwbouw op het bedrijventerrein tussen Borne en Hengelo .